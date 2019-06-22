Россия утилизирует единственную подлодку Украины

Россия утилизирует единственную украинскую подлодку «Запорожье» — подводный корабль достался РФ после воссоединения Крыма. Об этом сообщает Утро.ру.

Для утилизации был проведен тендер — данные о нем опубликованы на сайте госзакупок.

«Запорожье» относится к проекту 641, на данный момент она остается последней подлодкой этого типа. После воссоединения Крыма с Россией она перешла в состав Черноморского флота РФ.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял о желании передать Украине военную технику из Крыма. Киев на это идти не стал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Финском заливе нашли подлодку времен ВОВ.