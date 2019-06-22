Свеча памяти: В городах РФ почтили память погибших в Великой Отечественной войне

22 июня 2019 года в России стартовала акция «Свеча памяти». Почтить память жертв Великой Отечественной войны, которая началась ровно 78 лет назад в различных городах страны вышли тысячи человек.

В четыре часа ночи на площади Победы у мемориала «Героическим защитникам Ленинграда» прошла торжественно-траурная церемония. Участники акции зажженными свечами выложили на земле надпись «1941 ПОМНИМ», а после почтили память погибших минутой молчания.

«Важно напомнить людям, когда началась война, что это было такое и что ощутили наши предки, что ощутили наши дедушки, прабабушки, прадедушки, в тот момент, когда они об этом узнали. Были выпускные, должно было быть все празднично, и им говорят, что началась война, мне кажется очень важно об этом помнить. И даже не кричать „спасибо“, а вот прийти сюда сегодня в четыре часа утра и своей душой спасибо, за то, что мы сейчас живем здесь и сейчас», — рассказала исполнительный директор движения «Волонтеры победы» Ирина Гутина.

А в Москве в полночь в рамках всероссийской акции «Свеча Памяти» возле стен Музея Победы зажглись 1418 свечей — именно столько дней длилась Великая Отечественная война. В самом же Музее Победы акция проходила под аккомпанемент ансамбля Росгвардии и песню «Соловьи». В музей пришли артисты театра музыки Елены Камбуровой.

Приняли участие в акции и жители Крыма. Сотни людей встретили рассвет со свечами в руках, вспоминая советских воинов. База Черноморского флота приняла на себя удар еще до вторжения фашистов в Брест и Киев. Силы Люфтваффе сбросили в Севастопольскую бухту донные неконтактные мины.

Зажгли свечи в четыре часа утра и жители Дальнего Востока. Например в Южно-Сахалинске сотни человек собрались на площади Славы, чтобы возложить цветы и почтить память жертв войны минутой молчания. В акции приняли участие врио губернатора региона Валерий Лимаренко, а также мэр города Сергей Надсадин, архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Аксий, военнослужащие, в том числе росгвардейцы.

На городской набережной собрались и жители Ростова-на-Дону. Участники мероприятия зажгли свечи, опустили на воду траурный венок, а после минутой молчания почтили память советских солдат.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 22 июня президент России Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков.