Владимир Путин возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском парке Москвы. Памятные мероприятия с участием президента и других высокопоставленных лиц приурочены к Дню памяти и скорби 22 июня — 78 лет назад в этот день началась Великая Отечественная война.

В ходе церемонии военнослужащие почетного караула установили венок с лентой «От президента Российской Федерации» на специальном постаменте — Владимир Путин расправил ленты и склонил в голову в память о погибших. Затем президент возложил красные гвоздики к гранитным мемориалам городов-героев, которые находятся неподалеку от могилы Неизвестного солдата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как россияне вспоминают о жертвах Великой Отечественной войны.