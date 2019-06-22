Владимир Путин возложил венок к могиле Неизвестного солдата

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После возложения на Посту номер один президент почтил память городов-героев.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, Пятый канал

Владимир Путин возложил венок к могиле Неизвестного солдата в Александровском парке Москвы. Памятные мероприятия с участием президента и других высокопоставленных лиц приурочены к Дню памяти и скорби 22 июня — 78 лет назад в этот день началась Великая Отечественная война.

В ходе церемонии военнослужащие почетного караула установили венок с лентой «От президента Российской Федерации» на специальном постаменте — Владимир Путин расправил ленты и склонил в голову в память о погибших. Затем президент возложил красные гвоздики к гранитным мемориалам городов-героев, которые находятся неподалеку от могилы Неизвестного солдата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как россияне вспоминают о жертвах Великой Отечественной войны.

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