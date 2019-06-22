День памяти и скорби. Россияне вспоминают о жертвах Великой Отечественной войны

День памяти и скорби отмечается в России в субботу. Ровно 78 лет назад, на рассвете 22 июня 1941 года, фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан. Долгие 1 418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война.

Президент России Владимир Путин сегодня примет участие в церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков.

Во всех регионах страны пройдет патриотическая акция «Горсть памяти» — потомки фронтовиков соберут землю с братских захоронений и воду с мест гибели кораблей, и передадут для хранения на территории главного храма Вооруженных сил РФ. Акция проводится в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В городе на Неве пройдет поэтический фестиваль «1 418 строк». Помимо заявленной программы выступлений, продекламировать стихи сможет любой желающий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как школьники нашли в архивах запись голоса погибшего в 1942 году солдата.