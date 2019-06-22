Обрушение фасадного подъемника на Рижском проспекте, 51 в Петербурге попало на видео. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел в субботу, 22 июня. В результате пострадали три человека, которые работали на объекте.

По предварительным данным, пострадавшие получили множественные переломы. Сейчас они находятся в больнице. Как, в свою очередь, сообщает телеканал 78.ru, работы по укреплению фасада пятиэтажного дома на Рижском проспекте проводит компания «Восход». Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели рабочего в результате обрушения на месте строительства жилого комплекса «Лондон-парк» в Петербурге.