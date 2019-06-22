Федосеева-Шукшина пока остается в больнице

Знаменитая актриса Лидия Федосеева-Шукшина, не смотря на заверения многих СМИ о том, что она в ближайшее отправится домой после приступа бронхиальной астмы, останется как минимум до понедельника под наблюдением врачей. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказала дочь 80-летней звезды Ольга Шукшина.

«Слава богу, нас пронесло! В смысле от более печальных событий. Хорошо сработали медики скорой помощи. Они прокапали маму, вернули ее на ноги. Она была более-менее в себе, реанимации не понадобилось. В настоящее время она находится под сонным уколом, чтобы отдохнуть, набраться сил», — поделилась деталями Ольга.

Женщина добавила, что Федосеева-Шукшина получает сейчас всю необходимую терапию, а основное лечение начнется с понедельника. В воскресенье, 23 июня, Ольга планирует побеседовать с врачом, чтобы узнать более подробно о состоянии здоровья матери.

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Она призналась, что произошедшее сказалось и на ее самочувствии — настолько сильно она перепугалась за Лидию Николаевну.

Что касается событий прошедшей ночи, то Ольга добавила, что у актрисы произошел приступ обморочного характера.

«Она сказала, что три раза отключалась. Даже сидя в кровати. И это, конечно, ее сильно испугало. А в связи с чем это произошло? Видимо совокупность всех возрастных заболеваний», — пояснила Шукшина.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Лидия Федосеева-Шукшина вызвала врачей после того, как у нее было затруднено дыхание в связи с приступом бронхиальной астмы.