У Федосеевой-Шукшиной случился приступ бронхиальной астмы

У народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной случился приступ бронхиальной астмы.

Как стало известно 5-tv.ru, актриса пожаловалась на затруднение дыхания и вызвала медиков. Врачи провели ей экстренную терапию — ингаляцию. Сейчас решается вопрос о госпитализации Шукшиной.

Астматические приступы напрямую могут быть связаны с испытываемым стрессом. В последнее время у популярной актрисы их предостаточно. Вся страна с замиранием сердца следит за состоянием ее супруга Бари Алибасова, который 4 июня случайно выпил средство для прочистки труб вместо сока.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, известный продюсер сейчас находится уже дома в окружении семьи. Ему предстоит еще длительное восстановление.