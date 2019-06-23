Нужна ли прививка? Все больше жителей Европы склоняются к ее бесполезности

В мире только что провели масштабное социологическое исследование о доверии к науке вообще, медицине в частности и отдельно — о доверии к прививкам.

И вот что оказалось. Больше всего вакцинации доверяют в странах Юго-Восточной и Южной Азии, а также в Африке и Южной Америке. А меньше всего — в Европе. Причем, почему-то по количеству яростных не любителей вакцин на первом месте находится Франция — там больше трети населения считает, что прививаться не стоит.

А процент тех, кто считает вакцины бесполезными, самый высокий в бывших советских республиках. Скажем, в Молдавии в полезность прививок верят 49%, а на Украине — 50%. У нас ситуация несколько получше, на среднем европейском уровне: в полезность прививок верят 62% граждан. Но особо гордиться тоже не стоит: 24% наших соотечественников не согласны с тем, что вакцинирование безвредно. И это еще ситуация улучшилась: в 2016 году скептиков было 28%. Они пока, слава Богу, не отказываются прививать своих детей — но входят, так сказать, в группу риска.

И вот почему. Тут такая штука. Собственно, отчего в какой-то нищей Азии и Африке в вакцины верят больше, чем в богатой Европе? Да оттого, что в Азии и Африке эпидемия — это ежедневный риск. Каждый год на них сваливается какая-нибудь тропическая гадость, и если она утаскивает в пасти всего тысяч двадцать жизней — то год считается удачным. Они знают, что бывает, если нет прививок.

А у нас настоящих пандемий — так, чтобы погибали соседи семьями и трупы возили грузовиками — не видели сто лет, со времен испанки. А медики прививки все делают, понимаешь, и делают.

В подозрительном массовом сознании в отсутствие очевидной логической связи между действием и результатом возникают теории заговора и легенды. А затем они становятся тем популярнее, чем больше в стране людей, которые скептически настроены вообще ко всему — государству, общественным институтам, образованию, ну и науке, естественно. Тем более, что теперь у нас нет единой советской цензуры, зато есть интернет, и набраться любой вопиющей чуши теперь может каждый, не вставая со стула.

Так что в каком-то смысле уровень недоверия к прививкам в цивилизованных странах — это показатель нигилизма и одичания вообще. И это само по себе — эпидемия, которая разъедает и здоровье общества, и государство, и сам уклад жизни. А какие у таких эпидемий бывают последствия — можно узнать и в Молдавии, где власть меняется чаще, чем времена года. И на Украине, куда уже вернулась, скажем, корь. И да, там уже гибнут дети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украину признали лидером по заболеваниям корью в Европе.