Без права на лекарства: только в 7 регионах России закупаются жизненно важные лекарства

Снова вернемся к «Прямой линии». На ней Владимир Путин озвучил печальную статистику — только в семи регионах страны закупаются жизненно важные лекарства. Остальные субъекты работают с нарушениями. По мнению президента — проблема именно на местах. Государство выделяет средства в полном объеме, однако не все субъекты выполняют необходимые закупки, а где-то препараты и вовсе лежат на складах и не выдаются людям. Самое страшное, что многие россияне умирают, так и не дождавшись спасительных таблеток. Екатерина Иванова отследила процесс и ужаснулась.

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Захару уже девять. Но мама по-прежнему носит его на руках. Поражение головного мозга. Тяжелая форма эпилепсии. ДЦП. Инвалидность дали с рождения. Детская комната напоминает палату. Медицинское оборудование и горы лекарств. Виктория Лобачева сама ухаживает за сыном. Единственное, о чем просит государство — помочь с препаратами и специализированным питанием. Но пока чиновники кормят лишь обещаниями.

«В аптеках сами удивлены. В платном эти препараты лежат на полках, в бесплатном обеспечении — нет. Ни по федеральной льготе, ни по региональной», — сетует мать Захара Виктория Лобачева.

Четыре раза в день Захару нужны противосудорожные препараты. Иначе ребенок задохнется или умрет от остановки сердца. Покупать жизненно необходимые лекарства приходится самим — это 30 тысяч в месяц. Хотя все льготные рецепты на руках.

«Вообще-то оставление в опасности пациентов — это уголовно наказуемо. Но когда пациент обращается в Минздрав, а его горделиво чиновники отвечают, извините, нет денег. И это они считают нормальной такой причиной, чтобы лишить лекарств», — заявляет юрист Дмитрий Старчиков.

На перебои с поставками льготных лекарств жалуются жители 30 регионов. В Саратовской области — и вовсе катастрофа. Склады завалены, а в аптеках препаратов не достать. В регионе не выстроена элементарная логистика — никто не знает, где искать те самые лекарства, которые были закуплены для льготников. Неразбериха длилась около года — некоторые врачи даже перестали выписывать рецепты. Ольга Богаева медикаментов так и не дождалась. Она умерла в 28 лет от сахарного диабета.

«Ей не выписывались рецепты льготные на необходимые лекарственные препараты из-за их отсутствия в лечебном учреждении в необходимом количестве», — рассказыват и. о. начальника отдела прокуратуры Саратовской области Дмитрий Букин.

Родители не смогли спасти Ольгу — они потратили на лекарства все сбережения, но денег все равно не хватило. Сейчас следствие пытается разобраться — кто же виноват в смерти девушки. Несколько медиков получили дисциплинарное взыскание. Но главный врач поликлиники, где отказали в рецепте, до сих пор на своем месте. И ничуть не раскаивается. Вот так он готовился выразить родным соболезнования.

«Могу в стол смотреть, стыдливо опустив глаза», — заявил главврач ГУЗ Саратовской горполиклиники № 20 Игорь Смирнов.

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У Елены Маркеловой тоже сахарный диабет. Она живет с ним уже больше 30 лет. Последние три года ходит по судам. Инсулин пенсионерка получает без проблем. И то хорошо. А вот сахар мерять нечем. Врач выписывает всего 50 тест-полосок на месяц. Необходимо сто. На льготниках цинично экономят.

«Вот если кто-нибудь умрет у нас, в поликлинике, больные диабетом, мы эту упаковочку вам отдадим тогда», — рассказывает о шокирующем ответе поликлиники Елена.

Один суд пенсионерка выиграла, но региональное министерство здравоохранения не согласно с решением. В ожидании нового разбирательства Елена тратит свои деньги на необходимые ей тест-полоски. В Кемеровской области тест-полоски для льготников есть, но нет инсулина. А еще препаратов для больных бронхиальной астмой. Вера Люрай уже полгода возвращается из льготного отдела ни с чем.

«В этом году, по-моему, ни разу. Со старых запасов какие были, мы отпускали».

В областной администрации во всем винят недобросовестных поставщиков.

«К сожалению, не состоялось около 90 аукционов на сумму более 200 миллионов рублей», — заявляет замначальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Елена Зеленина.

Следующий конкурс проведут только через два-три месяца. И далеко не каждый пациент до этого знаменательного события доживет.

«Для того, чтобы выйти на аукцион нужно определиться с начальной максимальной ценой контракта. Часто так бывает, что начальная цена не устраивает поставщиков, и тогда аукцион срывается», — рассказывает директор фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

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Проблема в том, что фармкомпании и министерство здравоохранения России по разным методикам определяют начальную стоимость медикаментов. Сейчас закупаются 735 наименований. Буквально пять лет назад было всего 300. Теперь в списке жизненно-необходимых препаратов есть средства для пациентов с редкими генетическими заболеваниями. А это уже совсем другие деньги.

«Есть решение суда о том, что его препарат стоит 20 миллионов в год. Вы рано или поздно назначаете этот препарат. С чего вы забираете деньги? Вы забираете их еще у ста человек, которые получали недорогие препараты», — поясняет председатель правления ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Дмитрий Чагин.

Если бы на местах ввели единый реестр пациентов и внимательно следили за перемещением медикаментов от аукциона до аптеки, многих проблем можно было избежать. А пока положенные по закону льготы пациенты вынуждены буквально выбивать из чиновников. Кто обращается в суд, кто-то пишет заявление в прокуратуру. Виктория из Краснодара обратилась в нашу редакцию. И всего один наш звонок привел неповоротливую бюрократическую машину в действие. Дорогостоящие препараты чудесным образом нашлись уже на следующий день.

«Будем считать, у вас 54 упаковки», — радостно заявили под камерами в поликлинике.

Этих запасов должно хватить на три месяца.