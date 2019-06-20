Владимир Путин назвал три проблемы российского здравоохранения на «Прямой линии»

Владимир Путин в ходе «Прямой линии» 20 июня затронул одну из важнейших проблем в России, а именно — здравоохранения. Подробному отчету президента о делах в этой отрасли предшествовали многочисленные обращения и регионов страны, в которых не хватает качественного медицинского обслуживания.

Владимир Путин обозначил три главные проблемы, которые существуют в российском здравоохранении и мешают ему нормально развиваться. Так, он отнес к главным пунктам доступность первичного звена медицинской помощи, дефицит кадров в регионах и перебои с обеспечением лекарствами.

Президент подчеркнул, что в регионах сокращается количество ФАПов — фельдшерско-амбулаторных пунктов. При этом общее количество таких пунктов в амбулаторной сети выросло практически на четверть. В малых населенных пунктах первичным звеном медицинской помощи выступают мобильные бригады, который также активно развиваются.

«Прямая линия с Владимиром Путиным — 2019». Онлайн трансляция

Относительно нехватки кадров президент заметил, что в одном из обращений прозвучала важная проблема, мешающая привлечению молодых специалистов в провинцию. Приезжающим попросту не хватает обустроенного комфортабельного жилья. Владимир Путин подчеркнул, что для обеспечения уровня жизни молодых специалистов выделяются средства из федерального бюджета по программе «земский доктор», в то время как жильем должны заниматься местные власти.

Касательно лекарственного обеспечения Владимир Путин пояснил, что федеральные средства на закупку жизненно важных лекарств целиком переданы в регионы. Однако. На местах намечаются сбои. В качестве примера президент привел ситуацию в одном из регионов, где склады были завалены необходимыми лекарствами, но до потребителей препараты не доходили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поднял тему низких зарплат в ходе «Прямой линии».