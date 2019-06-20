Глава Минздрава прокомментировала слова Путина о нехватке лекарств

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время «Прямой линии» прокомментировала слова Владимира Путина о лекарственном дефиците в регионах. Ранее президент России рассказал о главных проблемах в российском здравоохранении, среди которых перечислил нехватку жизненно важных лекарств.

«Прямая линия с Владимиром Путиным — 2019». Онлайн трансляция

Скворцова пояснила, что министерство мониторит ситуацию в стране и в курсе о проблемах с обеспечением лекарствами.

«Выявлено 30 регионов, где есть недоработки. Смещение сроков закупок, неумение управлять товарными запасами, неправильное проведение закупок. Это те регионы, где в организациях здравоохранения не знают, на каких складах какие есть остатки» , — рассказала Скворцова.

После сказанного министром Владимир Путин добавил, что несмотря на сложившуюся ситуацию, федеральный центр увеличивает финансирование на закупки жизненно важных лекарств. К примеру, на средства для борьбы с онкологией финансирование увеличено почти вдвое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин рассказал, когда россиянам станет легче жить.