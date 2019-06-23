Жена Павла Прилучного рассказала о бедственном положении семьи

Жена актера Павла Прилучного — Агата Муцениеце — рассказала, как еще шесть лет назад их семья бедствовала. По словам артистки, после рождения сына Тимофея у супругов не было денег даже на детскую коляску. Выйти из такого положения помогли знакомые.

«Кто-то нам презентовал подарочную карту в магазин на 14 тысяч рублей, и мы купили коляску за 13,5 тысяч», — вспомнила Муцениеце в беседе с Teleprogramma.Pro.

Однако, как отметила актриса, они с Прилучным не унывали, поскольку были уверены в том, что справятся с трудностями.

«До сих пор ностальгия: новый дом, маленький Тимоша, Паша бегает и сам подкрашивает какие-то углы. Это было так романтично! После этого муж, наверное, думал: „Нет, не денег ради она вышла за меня замуж!“ Мы ко всему с юмором стараемся относиться», — добавила Агата Муцениеце.

Сейчас супруги также не могут похвастаться высокими доходами, однако признаются, что денег у них ровно столько, чтобы о них не думать.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце расписались в 2011 году. В 2013 году у пары родился сын Тимофей, а еще через три года, в 2016-м, дочь Мия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники раскритиковали Муцениеце за неудачное, по их мнению, видео в купальнике.