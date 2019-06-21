Пользователи набросились на жену Прилучного за неудачное видео в купальнике

, 19:27 Видео 898

Юзерам не понравилось, как Агата Муцениеце «вынырнула» из бассейна.

Фото: Instagram @agataagata

Супруга актера Павла Прилучного — Агата Муцениеце — подверглась нападкам пользователей Instagram за неудачное, на их взгляд, видео. Артистка выложила в соцсеть ролик с отдыха, на котором она позирует в бассейне. Однако юзеры сочли кадры «позорными» и даже посоветовали Муцениеце их удалить.

«Ну не очень, киборг во всей красе», — съязвил один из них.

«Сексапильность не ваш конек», — «поддержал» другой.

«Ожидание/реальность», — добавил еще один подписчик.

«Хорошо, конечно, когда не видишь своих недостатков...» — прокомментировал очередной пользователь.

Однако также традиционно нашлись и те, кто поддержал актрису и даже вступил в конфликт с другими юзерами, посоветовав им в первую очередь следить за собой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Прилучный «просит» у Агаты Муцениеце третьего ребенка.

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