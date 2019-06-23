Зрелищное видео развода караулов в Кремле

Церемония развода караулов в Кремле прошла в полдень в воскресенье, 23 июня, на Соборной площади Кремля. В этом красивейшем мероприятии по традиции приняли участие подразделения Федеральной службы охраны России: Рота специального караула, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр.

Современный церемониал был учрежден осенью 2004 года и проходит каждую субботу в полдень с апреля по октябрь. Увидеть его воочию может любой желающий, приобретя билет на посещение Кремля.

Развод караулов должен был пройти накануне, однако в связи с проведением мероприятий по случаю Дня памяти и скорби он был перенесен.

Как передавал 5-tv.ru, в День защиты детей в разводе караулов в Кремле приняли участие юные наездницы на пони.