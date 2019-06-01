Видео: юные наездницы на пони приняли участие в разводе караула у Кремля

Развод пеших и конных караулов Президентского полка состоялся в Москве у стен Кремля. Мероприятие прошло 1 июня, в День защиты детей. В связи с этим участие в разводе также принимали юные наездницы на пони.

Групповой номер представили девочки от 8 до 14 лет, обучающиеся в «Кремлевской школе верховой езды».

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В теплое время года развод конных караулов проводится у кремлевских стен каждую субботу. Церемония доступна для зрителей — любой желающий может увидеть, как караульные на лошадях выполняют сложные виды построения, например, «конную карусель», «восьмерку» или «мельницу».

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