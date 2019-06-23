Певец Валерий Меладзе в воскресенье, 23 июня, празднует день рождения — ему исполнилось 54 года. Одной из первых артиста поздравила супруга — Альбина Джанабаева. Она опубликовала в Instagram совместную фотографию с певцом, сделанную на отдыхе.
«С днем рождения, Валерушка!» — подписала публикацию Джанабаева.
Подписчики артистки также подключились к поздравлениям Меладзе.
«Вы самые лучшие! С днем рождения вашего мужа, Альбина Борисовна️! Счастья, здоровья, гармонии и взаимопонимания в семье, вечной любви», — прокомментировал один из пользователей.
«С днем рождения вашего мужа. Думаю, он гордится вами!» — добавил другой.
«Валерушку с днем рождения! Пусть поет на радость людям!» — написал еще один юзер.
Также подписчики певицы порадовались и самому снимку, поскольку Альбина Джанабаева очень редко выкладывает в соцсети личные фото.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Валерия Меладзе разводится с мужем.