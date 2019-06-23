«Валерушка!» Джанабаева душевно поздравила Меладзе с днем рождения — фото

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В воскресенье, 23 июня, знаменитому певцу исполнилось 54 года.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, Instagram @albinadzhanabaeva

Певец Валерий Меладзе в воскресенье, 23 июня, празднует день рождения — ему исполнилось 54 года. Одной из первых артиста поздравила супруга — Альбина Джанабаева. Она опубликовала в Instagram совместную фотографию с певцом, сделанную на отдыхе.

«С днем рождения, Валерушка!» — подписала публикацию Джанабаева. 

Instagram @albinadzhanabaeva

Подписчики артистки также подключились к поздравлениям Меладзе.

«Вы самые лучшие! С днем рождения вашего мужа, Альбина Борисовна️! Счастья, здоровья, гармонии и взаимопонимания в семье, вечной любви», — прокомментировал один из пользователей.

«С днем рождения вашего мужа. Думаю, он гордится вами!» — добавил другой.

«Валерушку с днем рождения! Пусть поет на радость людям!» — написал еще один юзер.

Также подписчики певицы порадовались и самому снимку, поскольку Альбина Джанабаева очень редко выкладывает в соцсети личные фото.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Валерия Меладзе разводится с мужем.

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