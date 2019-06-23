Певец Валерий Меладзе в воскресенье, 23 июня, празднует день рождения — ему исполнилось 54 года. Одной из первых артиста поздравила супруга — Альбина Джанабаева. Она опубликовала в Instagram совместную фотографию с певцом, сделанную на отдыхе.

«С днем рождения, Валерушка!» — подписала публикацию Джанабаева.

Instagram @albinadzhanabaeva