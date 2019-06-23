Дочь Валерия Меладзе разводится с мужем

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Инга познакомилась со своим супругом за восемь лет до момента свадьбы, однако брак потерпел крах уже спустя два года после торжественной церемонии.

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Фото, видео: Instagram @ingameladze

Дочь известного музыканта Валерия Меладзе вышла замуж в январе 2017 года. Со своим избранником журналистом Нури Вергезе Инга прожила в браке два года, после чего влюбленные решили расстаться. Что послужило причиной размолвки, пока не известно, однако, как сообщили в окружении пары, отношения Инги и Нури изжили себя.

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До момента свадьбы дочь Меладзе знала журналиста почти восемь лет. Будущие супруги познакомились в Кембриджской школе. У них вспыхнули чувства друг к другу и со временем завязались романтические отношения. Поначалу Инге и Нури казалось, что их любовь никогда не угаснет, они были без ума друг от друга и решили сыграть свадьбу. Причем даже не одну, а две. Сначала церемония прошла для самых близких в Англии, а после состоялось пышное торжество в Марокко, на родине избранника дочери Меладзе, пишет Teleprogramma.pro.

Инга и Нури долгое время жили в Англии, однако после развода девушка приняла решение вернуться в Москву, где занялась собственным бизнесом — открыла ювелирный салон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Валерия Меладзе очаровала фанатов.

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