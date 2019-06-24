В Невском районе Петербурга женщина по невыясненным обстоятельствам выбросила из окна третьего этажа целую груду вещей. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Все произошло ночью 24 июня на улице Ворошилова. Обеспокоенные соседи вызвали в полицию. Женщина сообщила, что ее били, и заявила, что откроет дверь только сотрудникам МВД, пишут очевидцы.

Как видно на опубликованных кадрах, во дворе образовалась целая свалка — на земле оказалась даже мебель.

«Может девушка таким способом помощи просит? Молодцы, кто полицию вызвал!» — предположила одна из пользовательниц соцсетей.

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