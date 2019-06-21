История с побитыми и искусанными детьми в Санкт-Петербурге получила продолжение — корреспонденту МИЦ «Известия» удалось пообщаться с соседкой печально прославившейся матери.

Женщина 21 июня вернулась из полиции — на фотографиях и видео она показывает свое тело в синяках. Соседка матери рассказала: женщина срывается и впадает в запои, а недавно у них с мужем произошел скандал. Была ли при этом драка — женщина говорить не берется.

Это частично совпадает с тем, что рассказал один низ избитых мальчиков — пятилетний сын пояснил: мама часто покупает в магазине водку.

Сейчас за дело избитых и покусанных малышей взялись правоохранительные органы Санкт-Петерубрга. СК ведет доследственную проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с избитыми малышами.