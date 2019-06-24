В кабмине озвучили условия для сохранения транзита газа через Украину

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Среди них экономическая выгода и урегулирование споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».

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Фото, видео: www.globallookpress.com, ТАСС / Пётр Сивков, /Смирнов Владимир, /ZEUS

В правительстве России назвали условия для сохранения транзита газа через территорию Украины после 2019 года, пишет ФАН.

Первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько отметил, что Россия готова сохранить проект, если он будет экономически рентабелен, а судебный спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» будет справедливо решен. Он добавил, что концепция «Северного потока — 2» не исключает транзита «голубого топлива» по действующим маршрутам.

Контракт на транзит газа в Европу между российской и украинской компаниями истекает в конце 2019 года. В январе 2020 года планируется завершение строительства веток газопровода «Северный поток — 2», который прокладывают из России в Германию по дну Балтийского моря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о позиции президента РФ Владимира Путина по вопросу продления договора о транзите российского газа через Украину.

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