Собянин: Москва помогает горожанам осваивать востребованные специальности

В Москве развивают систему обучения для взрослых, которые хотят сменить профессию, повысить квалификацию или найти работу с более высокой зарплатой. О планах по развитию таких программ рассказали в правительстве столицы после обсуждения доклада заммэра Анастасии Раковой.

По итогам обсуждения мэр Москвы Сергей Собянин поручил продолжить реализацию проектов, которые помогают горожанам осваивать востребованные специальности, повышать квалификацию и самостоятельно выбирать профессиональный путь.

Как написали на портале mos.ru, тем, кто давно хотел попробовать себя в новой сфере, необязательно годами учиться в колледже. В центре «Профессии будущего» можно освоить специальность всего за три месяца. На выбор — 75 направлений, от электромонтажа и ремонта оборудования до дизайна, кулинарии и гостиничного бизнеса.

Спрос на такие курсы растет. Ежегодно их проходят более 50 тысяч человек, а всего с момента открытия центра новую профессию освоили или повысили квалификацию свыше 100 тысяч москвичей.

Учеба здесь мало похожа на привычные занятия за партой. Например, будущие специалисты транспортной отрасли тренируются на макете станции метро с настоящим вагоном электропоезда. Для тех, кто хочет работать в гостинице, оборудовали номера и стойку регистрации, а будущие повара занимаются на профессиональной кухне.

Есть и мастерские для будущих сантехников, сварщиков, токарей и электриков. Учащиеся работают с оборудованием, похожим на то, с которым им предстоит столкнуться на настоящем рабочем месте.

Еще один плюс — помощь с трудоустройством. Карьерные наставники подбирают вакансии и организуют встречи с работодателями. По данным городских властей, восемь из десяти выпускников получают предложения о работе еще до окончания курсов. После обучения их зарплата в среднем увеличивается на 50%.

В Москве есть и другие возможности для тех, кто хочет освоить новые навыки. Например, в «Технограде» на ВДНХ проводят курсы по программированию, искусственному интеллекту, работе с беспилотниками, промышленному дизайну и другим направлениям. Всего доступно 130 программ.

Отдельные курсы предусмотрены для участников специальной военной операции и их семей, людей с инвалидностью, а также мам, которые собираются вернуться к работе после декретного отпуска.

Программы собираются менять вместе с рынком труда. С 2027 года обучение работе с искусственным интеллектом планируют включить во все курсы. Слушатели будут учиться пользоваться цифровыми помощниками и применять нейросети в своей профессии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 56 тысяч московских школьников обучаются в предпрофессиональных классах. Это более половины всех старшеклассников столицы. За год число учащихся выросло почти на 20 процентов, а такие классы открыты более чем в трех четвертях городских школ.

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