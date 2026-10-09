Падают деревья, ветер сбивает с ног: Калининград накрыл мощный шторм

В Калининграде из-за шторма падают деревья и повреждаются линии электропередачи

В Калининграде ввели режим повышенной готовности из-за мощного 10-балльного шторма. Город и область накрыл атлантический циклон «Фелиция». шторма в 10 баллов. Жителей призвали по возможности оставаться дома и не приближаться к деревьям. Об этом сообщила глава городского округа Елена Дятлова.

Основной удар стихии пришелся на городские зеленые насаждения. По информации главы городского округа, деревья и крупные ветки не выдерживают шквалистого ветра из-за сохранившейся листвы, которая увеличивает нагрузку на стволы и ветви.

Для оперативного устранения последствий непогоды спасатели работают в режиме повышенной готовности. Они распиливают упавшие деревья и восстанавливают поврежденные линии электропередачи и освещения.

Жителей призвали по возможности не выходить на улицу и держаться подальше от старых деревьев и рекламных конструкций. Родителям рекомендовали не приводить детей в школы и детские сады. Как сообщила Дятлова, в ближайшие дни пропуски занятий не будут учитывать.

Циклон пока не покинул регион, поэтому горожан просят ограничить перемещения по городу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обрушившийся на Белоруссию циклон «Приска» обесточил свыше 650 населенных пунктов, местные энергетики продолжают устранять последствия.

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