В Казахстане эвакуируют жителей города Арысь, где прогремел взрыв на складе боеприпасов

В городе Арысь Туркестанской области Казахстана, где рано утром в понедельник, 24 июня, прогремел взрыв на военном складе, объявлена эвакуация жителей. Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан со ссылкой на городскую горячую линию.

«В настоящее время идет эвакуация населения города в Шымкент и Туркестан, отправлены порядка 40 автобусов», — цитирует агентство представителя городской администрации.

По информации ТАСС, на место происшествия вылетел министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились более 30 человек.

«34 человека обратились в центральную больницу Ордабасинского района. Все они были обследованы», — передает ТАСС со ссылкой на представителя Управления здравоохранения Туркестанской области.

При этом не уточняется характер жалоб пострадавших.

В городе Арысь проживает 44,3 тысячи человек. В первую очередь эвакуируют жителей домов, расположенных в непосредственной близости от военной части.

По предварительной информации, взрыву части боеприпасов на военном складе в городе Арысь предшествовал пожар.

Ранее 5-tv.ru сообщал о мощном взрыве в сирийском Дамаске.