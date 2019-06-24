В Казахстане эвакуируют жителей города Арысь, где прогремел взрыв на складе боеприпасов

В городе Арысь Туркестанской области Казахстана, где рано утром в понедельник, 24 июня, прогремел взрыв на военном складе, объявлена эвакуация жителей. Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан со ссылкой на городскую горячую линию.
По информации ТАСС, на место происшествия вылетел министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.
По предварительным данным, за медицинской помощью обратились более 30 человек.
При этом не уточняется характер жалоб пострадавших.
В городе Арысь проживает 44,3 тысячи человек. В первую очередь эвакуируют жителей домов, расположенных в непосредственной близости от военной части.
По предварительной информации, взрыву части боеприпасов на военном складе в городе Арысь предшествовал пожар.
Ранее 5-tv.ru сообщал о мощном взрыве в сирийском Дамаске.