Путин продлил до конца 2020 года действие контрсанкций

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Правительству РФ поручено обеспечить все необходимое для реализации указа президента.

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Фото, видео : Пятый канал, © РИА Новости / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2020 года отдельных специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кабинету министров поручено обеспечить все необходимое для реализации этого документа.

20 июня лидеры Евросоюза поддержали продление на полгода антироссийских экономических санкций, срок которых истекал 31 июля.

В августе 2014 года Путин подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.

Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения западных санкций Россия также продлевала ответные меры, в последний раз — до конца 2019 года.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что ЕС справился с «вредом» от российских контрсанкций, однако не привела данные о потерях продовольственного сектора в Европе.

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