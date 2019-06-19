Агропромышленный сектор Евросоюза оправился от введенных Россией в 2014 году ответных санкций. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, пишет RT.

По ее словам, европейские производители продемонстрировали «удивительную устойчивость» в условиях российского эмбарго и смогли найти альтернативные рынки. Могерини не озвучила точные данные о потерях ЕС после введения ответных мер, а лишь рассказала об общем росте экспорта сельскохозяйственной продукции на 14,6% в 2018 году по сравнению с досанкционным 2013-м.

«Побочное влияние ограничительных мер в отношении России на экономику ЕС остается в целом сдержанным и управляемым», — добавила Могерини.

В 2014 году Москва ввела эмбарго на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из Европы в качестве ответных мер на санкции.

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