Фоторабы: зачем житель Ленобласти поселил у себя дома ягуара

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Предприимчивый мужчина в закрытых группах в соцсетях приглашал посетителей на фотосессию с диким животным.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

В центре внимания 24 июня оказались другие заложники большого бизнеса. Это дикие животные, которые как вещи, свободно продают и покупают в интернете. В обычных квартирах оказываются крокодилы, львы, наша история будет про ягуара.

Один не бедный человек, который часто мелькал по телевизору завел «котенка», чтобы зарабатывать на фотосессиях.

Уже известно, что вместе с товарищами мужчина построил на редких животных настоящий бизнес. В закрытых группах социальных сетей молодые люди вели запись на фотосессии с большими кошками. Ценники — более чем просто высокие. За один час с пятнистым котенком мужчины просили десятки тысяч рублей.

И закон пока это не очень регулирует. Живой товар не запрещено приобретать.

А что дальше? — Кирилл Сергеев сделал прогнозы, узнав историю предыдущего фотораба.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как двое мужчин «выгуляли» медведя в спальном районе Саратова.

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