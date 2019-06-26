Археологи нашли в Перми клад, спрятанный местным купцом от революции

, 4:47 142

Даже не на окраине, а в самом центре города участникам археологической экспедиции удалось раскопать сундук с ценными предметами.

Фото : Архивное фото. www.globallookpress.com

Сотрудники Национального исследовательского университета Перми (ПГНУ) обнаружили клад. Среди найденных предметов старины, которые датируют IX веком, археологи обнаружили уникальную фарфоровую посуду, завернутую для хранения в газеты революционного времени. По мнению специалистов ПГНУ, хозяин посуды — пермский купец 2-й гильдии Трутнев, который таким образом пытался спрятать ее в неспокойное время.

Это уже не первая находка в Перми на улице Ленина. Совсем недавно археологические раскопки привели к захоронению трехвековой давности. Ученым удалось рядом с могилой обнаружить редкие старинные ювелирные украшения.

Гороскоп на 26 июня: Тельцы, хватит «пахать как лошадь»!

Как отмечает издание «Мой город — Пермь», причина проведения раскопок банальна — на этом месте городские власти решили построить многопрофильную больницу. Благодаря этому и краеведческий музей Перми пополнится новыми экспонатами, и нехватка мест в городских больницах будет сведена к нулю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Польше, возможно, был обнаружен тоннель к Янтарной комнате.

Читайте также

+14° Днём +18°
Ночью +12°
62.52
-0.39 71.23
-0.37
Гороскоп на 26 июня: Тельцы, хватит «пахать как лошадь»!

Последние новости

6:18
«Он монстр»: Памела Андерсон рассталась с молодым возлюбленным из-за измены
6:09
Почему электронные системы помощи водителю опасны — экспертное мнение
5:51
Видео: бюст «русской Кардашьян» едва не выпал из откровенного платья
5:36
Картину Караваджо стоимостью более €100 миллионов продали еще до торгов
5:19
На ЕГЭ школьникам планируют разрешить пользоваться интернетом
5:09
Виктория Бекхэм поделилась рецептом завтрака для стройной фигуры

Сейчас читают

«Парикмахерская у метро?» Юзеры раскритиковали новую прическу Собчак
Скончался кинорежиссер и актер Валерий Харченко
Гороскоп на 26 июня: Тельцы, хватит «пахать как лошадь»!

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге