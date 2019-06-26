Археологи нашли в Перми клад, спрятанный местным купцом от революции

Сотрудники Национального исследовательского университета Перми (ПГНУ) обнаружили клад. Среди найденных предметов старины, которые датируют IX веком, археологи обнаружили уникальную фарфоровую посуду, завернутую для хранения в газеты революционного времени. По мнению специалистов ПГНУ, хозяин посуды — пермский купец 2-й гильдии Трутнев, который таким образом пытался спрятать ее в неспокойное время.

Это уже не первая находка в Перми на улице Ленина. Совсем недавно археологические раскопки привели к захоронению трехвековой давности. Ученым удалось рядом с могилой обнаружить редкие старинные ювелирные украшения.

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Как отмечает издание «Мой город — Пермь», причина проведения раскопок банальна — на этом месте городские власти решили построить многопрофильную больницу. Благодаря этому и краеведческий музей Перми пополнится новыми экспонатами, и нехватка мест в городских больницах будет сведена к нулю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Польше, возможно, был обнаружен тоннель к Янтарной комнате.