Песков рекомендовал россиянам обратить внимание на возможные угрозы в Грузии

, 18:08 Интервью 14

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что запретить гражданам РФ ездить в закавказскую республику невозможно, и никто не собирается этого делать.

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Фото, видео : REUTERS/ Irakli Gedenidze

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 25 июня, обратил внимание россиян, которые намереваются посетить Грузию, предусмотреть возможные риски. По его словам, запретить посещать закавказскую республику невозможно, и никто не собирается этого делать.

«Можно гражданам только рекомендовать обратить внимание на те угрозы, которые могут возникать. И можно принять меры для сокращения турпотока в интересах защиты наших граждан», — заявил он.

Напряжение между странами возникло 20 июня, когда в Тбилиси начались массовые акции протеста. Во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия российский делегат, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента, так как возглавлял заседание. Это вызвало широкое недовольство ряда политических партий.

В связи с нестабильной обстановкой в стране и угрозами в адрес россиян президент РФ Владимир Путин запретил осуществление авиаперелетов между Россией и Грузией с 8 июля.

Однако туристическая сфера Грузии посчитала, какие убытки ее ждут, и теперь пытается найти различные способы для возобновления туристического потока из России. В частности, в республике заговорили о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.

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