В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана

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Грузинские отельеры пытаются восстановить туристический поток из России, сократившийся перед приостановкой прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси.

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Фото, видео : ТАСС/Попхадзе Тимур

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Вооруженные протесты в Тбилиси 23

Альтернативный способ доставки россиян на отдых предложили в ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии, передает URA.RU.

Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона. По его словам, об этом владельцев крупных гостиниц и курортов якобы просили сами россияне.

Кроме этого планируют запустить чартерные рейсы из соседних государств, среди которых Украина и Казахстан.

Гороскоп на 25 июня: Водолеи, хватит ныть, время действовать!

Запрет на осуществление авиаперелетов между Россией и Грузией начтет действовать с 8 июля. Владимир Путин подписал указ о запрете авиаперевозок в свете массовых беспорядков оппозиции в Тбилиси, которые начались 20 июня и сопровождаются антироссийскими лозунгами и угрозами. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались прорваться в здание парламента с требованием отставки правительства. 22 июня тбилисские националисты напали на российскую съемочную группу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о продолжающемся уличном протесте в столице Грузии.

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Вооруженные протесты в Тбилиси 23
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