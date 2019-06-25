В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Альтернативный способ доставки россиян на отдых предложили в ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии, передает URA.RU.

Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона. По его словам, об этом владельцев крупных гостиниц и курортов якобы просили сами россияне.

Кроме этого планируют запустить чартерные рейсы из соседних государств, среди которых Украина и Казахстан.

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Запрет на осуществление авиаперелетов между Россией и Грузией начтет действовать с 8 июля. Владимир Путин подписал указ о запрете авиаперевозок в свете массовых беспорядков оппозиции в Тбилиси, которые начались 20 июня и сопровождаются антироссийскими лозунгами и угрозами. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались прорваться в здание парламента с требованием отставки правительства. 22 июня тбилисские националисты напали на российскую съемочную группу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о продолжающемся уличном протесте в столице Грузии.