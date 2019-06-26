Видео: автосалон горит в Санкт-Петербурге

, 3:07 Видео 13

Салон по продаже иномарок загорелся в ночь с 25 на 26 июня.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ВКонтакте @spb_today

В Петербурге полыхает автосалон Ford на Выборгском шоссе. Возгорание произошло в ночь с 25 на 26 июня.

О происшествии в социальных сетях сообщили очевидцы. Заметившие пожар петербуржцы также поделились фотографиями и видеозаписями, на которых видно, что пламенем повредило несколько припаркованных рядом автомобилей.

На месте уже работают пожарные. Пока неизвестно о том, что стало причиной возгорания. Также неизвестно о пострадавших в происшествии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в детском лагере в Костромской области.

Читайте также

+14° Днём +17°
Ночью +11°
62.52
-0.39 71.23
-0.37
Гороскоп на 26 июня: Тельцы, хватит «пахать как лошадь»!

Последние новости

3:07
Видео: автосалон горит в Санкт-Петербурге
3:02
Гороскоп на 26 июня: Тельцы, хватит «пахать как лошадь»!
2:43
Дочь Юлии Началовой рассказала о жутких болях матери
2:27
Туристический сбор для иностранных путешественников введут в Петербурге
2:12
Глава Тверской области представил Путину программу форума «Реки России»
1:49
Беспорядки продолжаются: чем запомнился шестой день протестов в Грузии

Сейчас читают

«Хочу к вам в бассейн»: Михалкова в купальнике раззадорила поклонников
С 1 июля 50-рублевое детское пособие для малоимущих семей увеличат в 200 раз
«Надеюсь, это парик?» Поклонники раскритиковали блондинку Утяшеву

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге