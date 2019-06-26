Видео: автосалон горит в Санкт-Петербурге

В Петербурге полыхает автосалон Ford на Выборгском шоссе. Возгорание произошло в ночь с 25 на 26 июня.

О происшествии в социальных сетях сообщили очевидцы. Заметившие пожар петербуржцы также поделились фотографиями и видеозаписями, на которых видно, что пламенем повредило несколько припаркованных рядом автомобилей.

На месте уже работают пожарные. Пока неизвестно о том, что стало причиной возгорания. Также неизвестно о пострадавших в происшествии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в детском лагере в Костромской области.