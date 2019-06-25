Пожар произошел в детском оздоровительном лагере «Золотой Колосок» в Шарьинском районе Костромской области во вторник вечером, 25 июня. В результате возгорания никто не пострадал. Сейчас на месте ЧП работают 20 спасателей, также привлечены семь единиц техники.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Костромской области, на данный момент открытое горение ликвидировано. Угрозы жизни и здоровью детей нет. Сотрудники лагеря и его воспитанники эвакуировались из здания еще до прибытия спасателей.

Причина возгорания устанавливается. Его общая площадь составила 450 квадратных метров.

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