Скончался кинорежиссер и актер Валерий Харченко

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Советский и российский артист ушел из жизни на 82-м году жизни.

Фото : kino-teatr.ru

Советский и российский кинорежиссер и актер Валерий Харченко умер в возрасте 81 года.

В последние годы своей жизни проживал в доме ветеранов кино.

Артист продолжительное время боролся с серьезным заболеванием, но тяжелый недуг взял верх. Как стало известно 5-tv.ru, режиссер почувствовал себя плохо вечером, 25 июня. Супруга артиста вызвала ему «скорую», но спасти Харченко не удалось.

Валерий Харченко родился в Харьковской области. В 1971 году закончил режиссерский факультет ВГИКа.

Харченко участвовал в создании нескольких десятков фильмов. Кроме этого работал с Тарковским на съемках фильма «Зеркало».

В качестве актера снимался в таких фильмах как «Взрыв после полуночи», «Дом для Серафима», «Зарубки на память».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти народной артистки Аллы Покровской.

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