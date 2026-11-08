Роковая случайность и мучительная смерть: как на самом деле умер Иван Скицан

Актер Иван Скицан умер, подавившись костью и попытавшись протолкнуть ее в пищево

Стали известны детали смерти 39-летнего актера Ивана Скицана, знакомого зрителям по сериалу «Ранетки». Как выяснилось, причиной трагедии стала куриная кость, которая застряла у него в горле. Об этом сообщил ряд Telegram-каналов и СМИ.

Пытался протолкнуть кость в горло и разодрал себе пищевод: ужасная смерть актера

По предварительным данным, артист подавился во время еды и решил сам протолкнуть кусочек. Для этого использовал самодельный зонд из проволоки и трубки от капельницы. Попытка протолкнуть кость обернулась фатальными последствиями — Скицан почувствовал сильную и острую боль в груди, его пришлось срочно госпитализировать.

Медики достали злополучную кость и обнаружили глубокое повреждение пищевода — актер сильно травмировал ткани, пока пытался протолкнуть косточку, буквально порвав себе пищевод.

Ивана срочно отправили в реанимацию, однако спасти его так и не удалось. Он умер 3 ноября.

Проблемы с ЖКТ были у артиста с рождения. Скицан страдал врожденным сужением пищевода и перенес более десяти операций. Со временем Ивану становилось все труднее глотать, поэтому ему пришлось изготовить приспособление, которым он и пользовался во время еды, чтобы проталкивать еду.

При этом ранее сообщалось, что актер умер после продолжительной болезни — были даже предположения о возможном раковом заболевании.

Со школы на сцене: как Иван Скицан полюбил театр

Иван Скицан со школьных лет интересовался сценическим искусством. В девятом классе он вместе с единомышленниками устроил с однокашниками кружок художественной самодеятельности. Товарищи придумывали креативные концерты, устраивали веселые дискотеки и даже мастерили оборудование для светомузыки. После школы Скицан точно решил, что свяжет свою жизнь с театром. В 2008 году он окончил Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева, где учился у заслуженного деятеля искусств РСФСР Льва Белова и заслуженного деятеля искусств РФ Ривы Левите.

Затем Иван поступил в ГИТИС, продолжив изучать актерское мастерство в мастерской народного артиста РФ Валерия Беляковича. В 2013 году он получил полноценное актерское образование, а в 2015-м — окончил режиссерскую магистратуру, реализовавшись не только как исполнитель, но и как постановщик.

В 2008 году Скицан начал работать в МХАТ имени Горького. Там он успел познакомиться с культовыми российскими режиссерами и сыграть в постановках по произведениям великих классиков драматургии.

Среди его работ в театре — «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Сон в летнюю ночь», «Зойкина квартира» и «Мастер и Маргарита». В постановках по творчеству Уильяма Шекспира Скицану довелось исполнять роли Тибальта, Фортинбраса и герцога Тезея — сложные, наполненные и многогранные образы, требовавшие от молодого актера мощной самоотдачи. В 2016 году Иван перешел в труппу Театра на Юго-Западе.

Кинокарьера Скицана: от «Ранеток» до «Утомленных солнцем 2»

Параллельно с учебой и театральной карьерой Иван начал сниматься в кино. Одной из самых значимых работ с его участием стала военная драма народного артиста РСФСР Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2: Предстояние», вышедшая в 2010 году. В ней актер сыграл сержанта Лбова.

Также Скицан играл в популярных телепроектах — зрители могли видеть его в сериалах «Ранетки», «Маргоша», «Крем», «Супруги», «След», «Последний мент», «Слепая» и других.

В «Ранетках» Иван исполнил проходную эпизодическую роль бандита. Центральных ролей в крупных проектах блокбастерах у Скицана вообще было немного, но он продолжал активно работать в теле- и киноиндустрии. Однако превыше всего артист ценил театральную сцену, где мог глубже раскрывать характеры своих персонажей.

Театральный кружок в интернате: Скицан был до конца верен долгу преподавателя

Скицана запомнили не только как яркого и харизматичного актера, но и как чуткого, доброго и благородного преподавателя. В 2008 году он по зову сердца начал обучать актерскому мастерству детей с особенностями развития, создав кружок в специнтернате № 28. Там Иван основал инклюзивную театральную студию-лабораторию, где было реализовано более 50 постановок в исполнении воспитанников учреждения. Позднее Скицан также организовал театральную студию при Детской музыкальной школе имени К. В. Молчанова.

Иван был вдумчивым и внимательным наставником — он не просто формально проводил занятия, а помогал своим воспитанникам осваивать сцену, преодолевать стеснение и раскрывать собственные способности. Друзья и коллеги вспоминали, что для него педагогика была возможностью передать другим частичку того света, которым его собственную жизнь озарила любовь к театру.

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