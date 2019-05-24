Фанаты Насти Каменских получили жаркий повод для сплетен и слухов — они обсуждают вероятную беременность украинской певицы. Как сообщает сайт «Экономика сегодня», поклонники принялись изучать фотографии Каменских с усердием детективов после свадьбы с Потапом, которая состоялась 23 мая.

Поклонников привлекла фотография в сером платье, которую Настя выложила в Instagram. По их мнению, рука на животе — верный признак беременности.

«Она беременна?»

«Ручка как-то необычно на животе лежит, может узнаем скоро», — предполагают пользователи.

Дополнительной пищей для слухов стала песня «Константа» за авторством Потапа, в которой он признается в любви Насте Каменских и говорит, что у них будут «красивые, милые дети».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Потап и Настя Каменских романтично спели песню на свадьбе.