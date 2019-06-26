В транспортной полиции поддержали идею вернуть курилки в аэропорты

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После принятия антитабачного закона места для курения снова появились в «Шереметьево».

Фото : © РИА Новости / Владимир Вяткин

Глава Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу Олег Калинкин поддержал идею возвращения мест для курения в российские аэропорты.

Он заявил, что в ведомстве понимают, какие неудобства испытывают пассажиры-курильщики на транспортных объектах. Так например, им приходится преодолевать приличную дистанцию, чтобы покурить, не нарушая при этом закон.

Калинкин отметил, что с начала 2019 года из-за курения в неположенных местах было возбуждено более 20 тысяч административных дел. Курилки в российских аэропортах были ликвидированы из-за принятого в 2013 году антитабачного закона.

В 2018 году инновационные кабины для потребления табака снова появились в московском «Шереметьево».

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В транспортной полиции поддержали идею вернуть курилки в аэропорты

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