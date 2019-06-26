Назван лучший футболист сезона по версии РФС

На заседании РФС в Доме футбола назвали имя лучшего футболиста российского чемпионата сезона 2018/2019.

Лучшим игроком первенства признан нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба, а наставник чемпионов РПЛ Сергей Семак признан лучшим тренером.

Лучшим в молодым футболистом сезона (юноши до 21 года) был признан вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, а главный тренер национальной команды отмечен за вклад в развитие футбола.

В списке 33-х лучших игроков чемпионата можно выделить легионеров «Зенита» — Ярослава Ракицкого из Украины, колумбийского полузащитника Вильмара Барриоса, который завоевал место среди лучших всего за половину сезона, и иранца Сердара Азмуна, чьи голы особенно помогли «Зениту» после зимнего перерыва.

Кроме «зенитовцев» (8 игроков) в списке РФС три «спартаковца», четыре армейца (ЦСКА), по шесть футболистов из «Локомотива» и «Краснодара», а также три представителя тульского «Арсенала».

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