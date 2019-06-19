Комбаров покидает «Спартак» вслед за Глушаковым

Защитник и один из лидеров московского «Спартака» Дмитрий Комбаров досрочно покидает команду вслед за Денисом Глушаковым.

О расторжении действующего до 2020 года контракта по обоюдному соглашению сторон сообщается на официальном сайте красно-белых. Защитник выступал за «Спартак» с 2010 года, неоднократно выводил команду на поле с капитанской повязкой и стал чемпионом России.

«По количеству матчей в чемпионатах России Комбаров занимает второе место: больше него в красно-белой форме сыграл только Егор Титов», — отметили в «Спартаке».

Дмитрий Комбаров на своей странице в Instagram поблагодарил клуб и болельщиков за девять лет, которые он провел в команде.

«Сегодня очень непростой день. День, когда было принято важное решение, которое навсегда изменит мою жизнь», — написал футболист.

Ранее в «Спартаке» сообщили об уходе Дениса Глушакова. Досрочный разрыв контракта обошелся для красно-белых в 100 миллионов рублей.