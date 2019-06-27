Клара Новикова прокомментировала слухи об онкологии

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В свои 72 года юмористка, по ее словам, совершенно здорова и отлично себя чувствует.

Фото : Instagram @klaranovikovafanpage

Слухи о том, что у артистки Клары Новиковой якобы обнаружена онкология не так давно появились в интернете. Мол, юмористка в последнее время стала редко появляться на светских мероприятиях, и скорее всего серьезно больна, писали на просторах сети.

В интервью порталу Teleprogramma.pro Клара Новикова дала комментарии по поводу этих слухов. Артистка была до глубины души возмущена появившимися сплетнями. В свои 72 года юмористка, по ее словам, совершенно здорова и отлично себя чувствует. Новикова практически каждую неделю играет в Театре на Малой Бронной.

«Подобные публикации просто возмутительны. Что за привычка хоронить живых людей? То Дроботенко (российский юморист и актер Сергей Дроботенко — Прим. ред.) похоронили, теперь принялись за меня!» — сказала артистка.

Клара Новикова посетовала, что в эти сплетни верят ее поклонники.

В последнее время юмористка стала меньше работать в комедийном жанре и пробует себя в драматическом.

Ранее Клару Новикову обвиняли в том, что она пристрастилась к алкоголю.

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