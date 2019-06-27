Клара Новикова прокомментировала слухи об онкологии

Слухи о том, что у артистки Клары Новиковой якобы обнаружена онкология не так давно появились в интернете. Мол, юмористка в последнее время стала редко появляться на светских мероприятиях, и скорее всего серьезно больна, писали на просторах сети.
В интервью порталу Teleprogramma.pro Клара Новикова дала комментарии по поводу этих слухов. Артистка была до глубины души возмущена появившимися сплетнями. В свои 72 года юмористка, по ее словам, совершенно здорова и отлично себя чувствует. Новикова практически каждую неделю играет в Театре на Малой Бронной.
Клара Новикова посетовала, что в эти сплетни верят ее поклонники.
В последнее время юмористка стала меньше работать в комедийном жанре и пробует себя в драматическом.
Ранее Клару Новикову обвиняли в том, что она пристрастилась к алкоголю.