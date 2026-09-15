«Вижу в этом служение»: фанат Бузовой сделал восемь татуировок в честь певицы

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 30 0

Дмитрий Васильев следит за творчеством Ольги с 2017 года.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; ВКонтакте / Дмитрий Василье / ovendima; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ольга Бузова

Фанат Бузовой сделал восемь татуировок в честь певицы

Поклонник телеведущей и певицы Ольги Бузовой Дмитрий Васильев сделал восемь татуировок, посвященных артистке. В беседе с 5-tv.ru мужчина рассказал, что следит за творчеством певицы с 2017 года и считает ее близким по духу человеком.

текстТатуировки Дмитрия Васильева. ВКонтакте / Дмитрий Василье / ovendima

По словам Дмитрия, интерес к Бузовой появился после выпуска программы на федеральном канале с ее участием. Тогда, как утверждает фанат, он увидел в артистке черты, которые ему откликнулись.

«Я увидел родственную душу», — рассказал Васильев.

На теле поклонника появились несколько изображений и надписей, связанных с певицей. Среди них — портреты Бузовой, фразы «Люблю Бузову» и «Мои люди всегда со мной», название ее нового шоу, а также другие символы, которые Дмитрий связывает с творчеством артистки.

Последнюю татуировку мужчина сделал недавно. По его словам, он не стремится получить популярность или привлечь внимание певицы, а воспринимает свое увлечение как личный выбор.

«Я просто так живу, просто проникнулся. <…> Это не стоит самоцелью, чтобы она меня заметила, обратила внимание и так далее. Я вижу в этом служение», — отметил Васильев.

Мужчина работает промоутером, раздает листовки и живет в хостеле. При этом он рассказал, что спокойно относится к реакции окружающих на его внешний вид и увлечение.

«Конечно, это люди в шоке, но <…> то, что в интернете, оно никакую основу серьезную не несет, я просто не обращаю внимания», — сказал он.

Дмитрий также участвовал в телевизионных проектах «Давай поженимся» и «Сердца за любовь», где исполнил песню Ольги Бузовой «Под звуки поцелуев». Прозвище «Бузовмэн» появилось после концерта певицы в Санкт-Петербурге, куда он пришел в костюме Супермена.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Ольга Бузова
13 сент
«На душе пустота»: концерт Бузовой в Хабаровске отменили из-за грозы
11 сент
Философ современности: цитаты Ольги Бузовой взорвали соцсети
5 сент
Дала себе день на болезнь: Ольга Бузова сообщила о проблемах со здоровьем
3 сент
«Как мне этого не хватало»: Ольга Бузова показала, как расслабляется — фото
1 сент
«Даже я не способна спеть такую ерунду»: Бузова высмеяла творчество Ярушина
31 авг
Бузова «улетела в космос» после мужских рук: что творилось с певицей в бане — фото
25 авг
Бузова влюбилась в 29-летнего парня? Что за красавец покорил сердце певицы
24 авг
«Вторая — немного странно»: сестра Бузовой рассказала, почему не назвала дочь Анной
18 авг
«Многого лишена»: Бузова готовится к операции по коррекции шрамов на ноге
17 авг
«Прекратите»: Бузова попросила больше не интересоваться ее здоровьем
+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
84.34
0.08 97.76
-0.11
Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:43
Пропала актриса из «Улиц разбитых фонарей» Анна Дзыгало
17:25
«Дешевый пиар»: Захарова разоблачила вбросы об ударе по поезду с чиновниками на Украине
17:14
«Вижу в этом служение»: фанат Бузовой сделал восемь татуировок в честь певицы
17:05
«Их достаточно»: глава Роспотребнадзора рассказала Путину о поступлении вакцин от гриппа
17:01
Захарова: Россия не может быть изолирована никем и никогда
17:00
Холод, солнце и вода старят: как сохранить кожу рук ухоженной после 50 лет

Сейчас читают

Не могла взять ребенка на руки: болезнь Тодоренко разлучила ее с сыном
«Не очень хороший пример»: Ирина Безрукова про поступление Анны Пересильд
«Сердце меняет форму»: стал известен диагноз Аскольда Запашного
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен