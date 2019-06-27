Умер основатель рок-группы «Високосный год» Илья Калинников

Музыкант и основатель рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался 25 июня в одной из московских больниц. Мужчине было всего 46 лет.
О смерти своего коллеги в социальной сети Facebook сообщил директор коллектива Алексей Кан.
Сообщается, что музыкант умер от остановки сердца.
Калинников являлся автором таких известный песен, как «Тихий огонек», «Метро», «Лучшая песня о любви».
Композиция «Тихий огонек» использовалась в сериале «Дальнобойщики».
Группа «Високосный год» существует с конца 80-х годов. Музыканты выпустили лишь один альбом под названием «Который возвращается».
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