Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Руководство отеля на греческом острове Каламос попросило покинуть номера туристов из Украины после того, как они вывесили на балконе национальный флаг Незалежной, а также символику
После жалоб других постояльцев сотрудники гостиницы сняли вывешенные флаги и приняли решение о выселении проблемных постояльцев.
Гороскоп на 27 июня: Раки, ждите человека из прошлого
По информации издания, речь идет о нескольких украинских семьях, которые приехали в Грецию на отдых. По словам психолога из Киева Натальи Подоляк, организовавшей тур для земляков, она была шокирована таким «актом агрессии».
Представители отеля, в свою очередь, объяснили принятое решение недовольством других постояльцев, так как указанные флаги ассоциируются у них с национализмом и фашизмом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине бандеровцев законодательно приравняли к ветеранам войны.
* — запрещена в РФ