Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Руководство отеля на греческом острове Каламос попросило покинуть номера туристов из Украины после того, как они вывесили на балконе национальный флаг Незалежной, а также символику «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии»* (экстремистские организации, запрещены в РФ). Об этом сообщает URA.RU.

После жалоб других постояльцев сотрудники гостиницы сняли вывешенные флаги и приняли решение о выселении проблемных постояльцев.

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По информации издания, речь идет о нескольких украинских семьях, которые приехали в Грецию на отдых. По словам психолога из Киева Натальи Подоляк, организовавшей тур для земляков, она была шокирована таким «актом агрессии».

«Мне ответили, что я нарушила закон Греции! В последний вечер нашего пребывания приехал на разборки со мной представитель туроператора. Были вновь обвинения в политической агрессии и нарушении спокойствия других отдыхающих», — рассказала она.

Представители отеля, в свою очередь, объяснили принятое решение недовольством других постояльцев, так как указанные флаги ассоциируются у них с национализмом и фашизмом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине бандеровцев законодательно приравняли к ветеранам войны.

* — запрещена в РФ