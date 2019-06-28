Ребенок, родившийся в автобусе в Красноярске, получит пожизненный бесплатный проездной

В Красноярске ребенку, который родился в салоне автобуса, пообещали пожизненный бесплатный проезд на общественном транспорте. Такой подарок малышу решили сделать в администрации города. Проездной билет ему торжественно вручат как только его и маму выпишут из роддома.

Удивительная история произошла 24 июня. В рейсовом автобусе прямо во время движения у беременной женщины начались схватки. Водитель решил ехать в роддом. Но доехать не успели, и роды начались прямо в салоне. Принять их помогли пассажиры и кондуктор. Как уверяют медики, все прошло благополучно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о других экстремальных родах в Красноярске. Тогда болельщицу Универсиады увезли в роддом прямо с трибуны.