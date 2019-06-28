Ребенок, родившийся в автобусе в Красноярске, получит пожизненный бесплатный проездной

, 0:18 Эфирная новость 27

Решение было принятой администрацией города.

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Фото, видео : Пятый канал, ВКонтакте @club6317301

В Красноярске ребенку, который родился в салоне автобуса, пообещали пожизненный бесплатный проезд на общественном транспорте. Такой подарок малышу решили сделать в администрации города. Проездной билет ему торжественно вручат как только его и маму выпишут из роддома.

Удивительная история произошла 24 июня. В рейсовом автобусе прямо во время движения у беременной женщины начались схватки. Водитель решил ехать в роддом. Но доехать не успели, и роды начались прямо в салоне. Принять их помогли пассажиры и кондуктор. Как уверяют медики, все прошло благополучно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о других экстремальных родах в Красноярске. Тогда болельщицу Универсиады увезли в роддом прямо с трибуны.

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