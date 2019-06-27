Самолет Air India совершил вынужденную посадку в Лондоне из-за сообщения о бомбе

Самолет индийской авиакомпании Air India, следовавший по маршруту Мумбаи (Индия)-Ньюарк (США) совершил вынужденную посадку в Лондоне в четверг, 27 июня. Как сообщается в официальном аккаунте авиакомпании в Twitter, воздушное судно было вынуждено приземлиться в аэропорту «Станстед» из-за угрозы взрыва бомбы.

«Рейс AI191, следовавший по маршруту Мумбаи-Ньюарк, 27 июня совершил вынужденную посадку в аэропорту „Станстед“ в связи с угрозой взрыва бомбы», — говорится в тексте сообщения.

В британском аэропорту сообщили, что бомба на борту не обнаружена. Воздушное движение на территории восстанавливается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный взрыв прогремел в жилом доме в столице Австрии. Инцидент произошел в одном из жилых домов в четвертом районе Вены.