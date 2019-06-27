Тилль решился? Лобода интригует поклонников постами о замужестве

, 23:19 Видео 344

В социальных сетях артистка рассказывает о важном семейном торжестве.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, instagram @lobodaofficial

Поклонники Светланы Лободы не на шутку взбудоражены: их любимая артистка весь день публикует посты на свадебную тему. Интригующие фото и видео появляются на странице певицы в Instagram.

«У меня целлюлит»: Седокова сделала признание под «постельным» фото

В основной ленте аккаунта Лобода опубликовала фотографию со старшей дочерью Евой из автомобиля, сопроводив ее неоднозначным комментарием.

«Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато», — написала Светлана, добавив в конце текста хештег #поразамуж.

instagram @lobodaofficial

В сторис звезды также появились совместные с дочкой видео из автомобиля и с процесса сборов на торжество, суть которого Лобода до последнего намерена держать в секрете.

В комментариях поклонники певицы буквально сходят с ума от любопытства, заваливая Светлану вопросами о смысле этих публикаций.

«Заинтриговали так заинтриговали!»

«Ты замуж выходишь? За кого?»

«Тилль решился?!» — строят догадки фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Светлану Лободу заподозрили в романе с Егором Кридом.

Читайте также

+15° Днём +18°
Ночью +11°
63.05
0.24 71.66
0.28
Гороскоп на 27 июня: Раки, ждите человека из прошлого

Последние новости

0:40
Глава Петербурга намерен увеличить срок эксплуатации дорог до 12 лет
0:18
Ребенок, родившийся в автобусе в Красноярске, получит пожизненный бесплатный проездной
0:14
Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением
23:55
Руководство холдинга «Рольф» подозревают в афере на четыре миллиарда рублей.
23:42
Как в японской Осаке готовятся к встрече мировых лидеров — репортаж
23:35
Беглов призвал петербуржцев не приобретать продукты у нелегальных торговцев

Сейчас читают

Ирина Салтыкова прокомментировала слухи о беременности
Зеленский попросил Путина «вернуть украинских моряков»
«Поехали кататься по городу»: подробности убийства юных матерей под Владимиром

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге