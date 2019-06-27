Тилль решился? Лобода интригует поклонников постами о замужестве

Поклонники Светланы Лободы не на шутку взбудоражены: их любимая артистка весь день публикует посты на свадебную тему. Интригующие фото и видео появляются на странице певицы в Instagram.

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В основной ленте аккаунта Лобода опубликовала фотографию со старшей дочерью Евой из автомобиля, сопроводив ее неоднозначным комментарием.

«Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато», — написала Светлана, добавив в конце текста хештег #поразамуж.

instagram @lobodaofficial

В сторис звезды также появились совместные с дочкой видео из автомобиля и с процесса сборов на торжество, суть которого Лобода до последнего намерена держать в секрете.

В комментариях поклонники певицы буквально сходят с ума от любопытства, заваливая Светлану вопросами о смысле этих публикаций.

«Заинтриговали так заинтриговали!»

«Ты замуж выходишь? За кого?»

«Тилль решился?!» — строят догадки фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Светлану Лободу заподозрили в романе с Егором Кридом.