Поклонники Светланы Лободы и Егора Крида заподозрили роман между артистами, передает 7Days.ru.

Во вторник, 25 июня, Крид празднует день рождения — певцу исполнилось 25 лет. Одно из самых теплых поздравлений, по мнению фанатов, он получил от Лободы. В сторис она опубликовала совместную фотографию с подписью «С днем рождения, малыш!»

«Вы прекрасная пара! Неужели роман? Егор, с днем рождения! И будь счастлив в личной жизни!» — цитирует портал комментарий одного из поклонников.

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Первые слухи о возможных отношениях между музыкантами появились еще в 2017 году, когда они записали совместный клип. Однако сами артисты ни разу не комментировали подобные предположения, предпочитая не раскрывать подробности личной жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лобода впервые за долгое время показала подросшую дочь.