#Кития — поклонники гадают, что означает странный хештег Максима Галкина

, 21:15 Фото 63

Найти на картах загадочный лакшери-курорт, фанатам так и не удалось.

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Фото, видео : Instagram @maxgalkinru

Максим Галкин — популярный юморист и ведущий — выложил новую фотографию в Instagram. На снимке видно, что артист находится на отдыхе в жаркой стране.

«35 градусов в тени», — жалуется Галкин.

Муж Аллы Пугачевой добавил к публикации странный хештег — #кития, при этом у фотографии отсутствовала геометка. Поклонники Максима Галкина решили, что хештег означает место отдыха знаменитости.

«Кития — это где? Простите за нескромный вопрос», — спрашивают звезду в комментариях.

Instagram @maxgalkinru

Лишь спустя некоторое время до подписчиков стало доходить, что «китией» Максим Галкин прозвал надувного резинового китенка, который лежит рядом с ним на фото, а вовсе не заграничный лакшери-курорт.

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«А я начала гуглить Китию. На карте посмотреть хотела!» — посмеялась над собой одна из поклонниц.

Однако фанаты и после этого продолжили гадать, где же отдыхает их кумир. Судя по пейзажам, большинство комментаторов пришло к выводу, что отпуск юморист проводит на Кипре, в Греции или Италии.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что фанаты потребовали Максима Галкина раскрыть секрет молодости Пугачевой.

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