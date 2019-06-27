Максим Галкин — популярный юморист и ведущий — выложил новую фотографию в Instagram. На снимке видно, что артист находится на отдыхе в жаркой стране.
«35 градусов в тени», — жалуется Галкин.
Муж Аллы Пугачевой добавил к публикации странный хештег — #кития, при этом у фотографии отсутствовала геометка. Поклонники Максима Галкина решили, что хештег означает место отдыха знаменитости.
«Кития — это где? Простите за нескромный вопрос», — спрашивают звезду в комментариях.
Лишь спустя некоторое время до подписчиков стало доходить, что «китией» Максим Галкин прозвал надувного резинового китенка, который лежит рядом с ним на фото, а вовсе не заграничный лакшери-курорт.
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«А я начала гуглить Китию. На карте посмотреть хотела!» — посмеялась над собой одна из поклонниц.
Однако фанаты и после этого продолжили гадать, где же отдыхает их кумир. Судя по пейзажам, большинство комментаторов пришло к выводу, что отпуск юморист проводит на Кипре, в Греции или Италии.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что фанаты потребовали Максима Галкина раскрыть секрет молодости Пугачевой.