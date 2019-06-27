Максим Галкин — популярный юморист и ведущий — выложил новую фотографию в Instagram. На снимке видно, что артист находится на отдыхе в жаркой стране.

«35 градусов в тени», — жалуется Галкин.

Муж Аллы Пугачевой добавил к публикации странный хештег — #кития, при этом у фотографии отсутствовала геометка. Поклонники Максима Галкина решили, что хештег означает место отдыха знаменитости.

«Кития — это где? Простите за нескромный вопрос», — спрашивают звезду в комментариях.

Instagram @maxgalkinru