Заместитель директора Департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэлла Панина в ходе конференции «Налоги-2019» заявила, что ведомство намерено рассмотреть идею внедрения системного контроля за доходами и расходами россиян, сообщает URA.RU.
По ее словам, это первый шаг для борьбы с теневой экономикой и далеко не все поддерживают данную инициативу.
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Глава департамента добавила, что согласно данным Минэкономразвития, в 2018 году официально неработающих россиян насчитывалось 15-17 миллионов человек и из-за них бюджет недополучил миллиарды рублей.
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При этом Бэлла Панина не стала распространяться о деталях нововведения, подчеркнув, что сама по себе идея еще сырая.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян.