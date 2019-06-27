Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян — видео

, 20:45 Видео 88

Ведомство рассматривает введение данной меры для борьбы с теневой экономикой.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com

Заместитель директора Департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэлла Панина в ходе конференции «Налоги-2019» заявила, что ведомство намерено рассмотреть идею внедрения системного контроля за доходами и расходами россиян, сообщает URA.RU.

По ее словам, это первый шаг для борьбы с теневой экономикой и далеко не все поддерживают данную инициативу.

«Это трепетная тема, к которой нужно очень аккуратно подходить, не все ее поддерживают. Но первый шаг выявления теневого дохода — это контроль соотношения доходов и расходов», — сказала Бэлла Панина.

Глава департамента добавила, что согласно данным Минэкономразвития, в 2018 году официально неработающих россиян насчитывалось 15-17 миллионов человек и из-за них бюджет недополучил миллиарды рублей.

«Это еще и неуплата подоходного налога и пенсионных денег. Наш Департамент макроэкономического развития условно посчитал неработающих 15-17 миллионов человек. За 2018 год бюджет потерял четыре миллиарда рублей на подоходном налоге и страховых взносах», — отметила Бэлла Панина.

При этом Бэлла Панина не стала распространяться о деталях нововведения, подчеркнув, что сама по себе идея еще сырая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян.

Читайте также

+16° Днём +17°
Ночью +12°
63.05
0.24 71.66
0.28
Гороскоп на 27 июня: Раки, ждите человека из прошлого

Последние новости

21:47
Путин рассказал, что с 2000 года думает о преемнике
21:42
Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
21:34
Видео полыхающего склада на Ярославском шоссе в Москве
21:29
Часть пассажиров Ан-24 из Нижнеангарска отправили в Иркутск
21:15
#Кития — поклонники гадают, что означает странный хештег Максима Галкина
20:45
Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян — видео

Сейчас читают

«Папа на все руки!»: муж Орбакайте оставил дочку без зуба — видео
Ирина Салтыкова прокомментировала слухи о беременности
Зеленский попросил Путина «вернуть украинских моряков»

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге