Заместитель директора Департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэлла Панина в ходе конференции «Налоги-2019» заявила, что ведомство намерено рассмотреть идею внедрения системного контроля за доходами и расходами россиян, сообщает URA.RU.

По ее словам, это первый шаг для борьбы с теневой экономикой и далеко не все поддерживают данную инициативу.

« Это трепетная тема, к которой нужно очень аккуратно подходить, не все ее поддерживают. Но первый шаг выявления теневого дохода — это контроль соотношения доходов и расходов », — сказала Бэлла Панина.

Глава департамента добавила, что согласно данным Минэкономразвития, в 2018 году официально неработающих россиян насчитывалось 15-17 миллионов человек и из-за них бюджет недополучил миллиарды рублей.

« Это еще и неуплата подоходного налога и пенсионных денег. Наш Департамент макроэкономического развития условно посчитал неработающих 15-17 миллионов человек. За 2018 год бюджет потерял четыре миллиарда рублей на подоходном налоге и страховых взносах », — отметила Бэлла Панина.

При этом Бэлла Панина не стала распространяться о деталях нововведения, подчеркнув, что сама по себе идея еще сырая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян.