«У Эстонии нет своих ВВС?» В сети обсуждают перехват самолетов РФ над Балтикой

Статья Daily Mail о перехвате самолетов ВКС РФ в небе над Балтийским морем вызвала бурную реакцию у читателей новостного издания. В минувший понедельник британским истребителям пришлось дважды за день подниматься в воздух с эстонской авиабазы Эмари.

Сначала пилоты Королевских ВВС сопроводили военно-транспортный самолет ВКС РФ, а затем и два Су-27. При этом Минобороны Великобритании отметило, что в обоих случаях российские самолеты не нарушали границ, а экипажи держали воздушные судна на безопасном расстоянии друг от друга. Многие из читателей Daily Mail пожелали узнать, что понадобилось Королевским ВВС в такой дали от дома.

«Ну, и в чем проблема? Русские самолеты по праву находились в международном воздушном пространстве. Как по мне, так это британские ВВС занесло от дома слишком далеко», — комментирует публикацию таблоида пользователь avonman1.

«Почему эстонцы сами не инвестируют в свои военно-воздушные силы? Почему их защищает Великобритания?» — спрашивает George McSwinton из Соединенных Штатов Америки.

Вторит ему пользователь под ником Steven Newsom, другой читатель Daily Mail из США: «У Эстонии что, нет своих самолетов? Что британские пилоты забыли над Балтийским морем?»

Некоторые из комментирующих воздали должное российскому авиастроению.

«Русские самолеты такие элегантные и хорошо спроектированные, не то что „сосиски“, на которых летают наши пилоты», — восхитился некто под ником thebestcountry.

«Выглядят очень продвинутыми», — соглашается с ним пользователь из США Thanks Trump.

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