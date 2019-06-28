«У Эстонии нет своих ВВС?» В сети обсуждают перехват самолетов РФ над Балтикой

, 7:38 45

Иностранцы хвалят российское авиастроение и задаются резонным вопросом, что делают истребители Великобритании так далеко от дома.

Фото : Globallookpress.com

Статья Daily Mail о перехвате самолетов ВКС РФ в небе над Балтийским морем вызвала бурную реакцию у читателей новостного издания. В минувший понедельник британским истребителям пришлось дважды за день подниматься в воздух с эстонской авиабазы Эмари.

Сначала пилоты Королевских ВВС сопроводили военно-транспортный самолет ВКС РФ, а затем и два Су-27. При этом Минобороны Великобритании отметило, что в обоих случаях российские самолеты не нарушали границ, а экипажи держали воздушные судна на безопасном расстоянии друг от друга. Многие из читателей Daily Mail пожелали узнать, что понадобилось Королевским ВВС в такой дали от дома.

«Ну, и в чем проблема? Русские самолеты по праву находились в международном воздушном пространстве. Как по мне, так это британские ВВС занесло от дома слишком далеко», — комментирует публикацию таблоида пользователь avonman1.

«Почему эстонцы сами не инвестируют в свои военно-воздушные силы? Почему их защищает Великобритания?» — спрашивает George McSwinton из Соединенных Штатов Америки.

Вторит ему пользователь под ником Steven Newsom, другой читатель Daily Mail из США: «У Эстонии что, нет своих самолетов? Что британские пилоты забыли над Балтийским морем?»

Некоторые из комментирующих воздали должное российскому авиастроению.

«Русские самолеты такие элегантные и хорошо спроектированные, не то что „сосиски“, на которых летают наши пилоты», — восхитился некто под ником thebestcountry.

«Выглядят очень продвинутыми», — соглашается с ним пользователь из США Thanks Trump.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на форуме «Армия-2019» показали самоходную артиллерийскую установку «Лотос».

Читайте также

+13° Днём +18°
Ночью +11°
63.05
0.24 71.66
0.28
Гороскоп на 28 июня: Весы, вы играете с огнем!

Последние новости

8:27
Зачем звезда «Папиных дочек» привела маленького сына в тату-салон?
8:21
Встреча Путина и Трампа проходит в японской Осаке в рамках G20
8:11
Буйство стихии: более 800 человек эвакуированы из-за паводка в Иркутской области
8:04
«Смотрится, как парик!» Влад Кадони раскритиковал новую прическу Барановской
7:55
Тереза Мэй призвала Россию «изменить свое поведение»
7:52
Родители бьют тревогу: двое детей заразились менингитом после отдыха в санатории

Сейчас читают

Гороскоп на 28 июня: Весы, вы играете с огнем!
«Богиня без возраста»: Валерия сразила поклонников «блестящими» ногами
Бывшую солистку группы «Тату» преследует маньяк-убийца

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге