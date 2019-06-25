На форуме «Армия-2019» показали самоходную артиллерийскую установку «Лотос»

, 19:59 Эфирная новость 189

На форуме присутствуют министры обороны и генералы штабов из 40 стран, всех, в первую очередь интересуют новинки.

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Фото, видео : Пятый канал, © РИА Новости / Григорий Сысоев

В подмосковной Кубинке сейчас необычайно много министров обороны и начальников генштабов, сразу из 40 стран. И все рассматривают самые фантастические разработки для армии.

Открылся военно-технический форум, который так и называется — сухо и четко — «Армия 2019». И это главное событие в году для российской оборонки. Экспортные контракты запланированы на 300 миллионов долларов. Нам есть, что показать.

250 тысяч квадратных метров или 35 футбольных полей — это общая площадь всех выставочных площадок форума «Армия 2019». Размах стратегический. Здесь больше 27 тысяч экспонатов.

Все, конечно, ждут новинок, и вот одна из таких: самоходная артиллерийская установка «Лотос». Демонстрируется впервые. Часть технических данных засекречена.

Подробности в видеосюжете Максима Приходы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны РФ рассекретило документы о защите Брестской крепости.

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На форуме «Армия-2019» показали самоходную артиллерийскую установку «Лотос»

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