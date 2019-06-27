Трое российских журналистов попали под обстрел со стороны ВС Украины в Донецке

Три журналиста оказались под обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, среди находившихся там представителей средств массовой информации, присутствовал также их корреспондент.

В результате ЧП пострадавших нет.

Это уже не первый случай, когда украинские военные открывают огонь по представителям прессы. Так, в результате обстрела погиб фотокорреспондент РИА Новости Андрей Стенин. Под огнем нередко оказываются жилые дома и целые кварталы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Донецке заявили о задержании диверсантов, готовящих атаку на высокопоставленных силовиков.