Трое российских журналистов попали под обстрел со стороны ВС Украины в Донецке

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В результате ЧП никто не пострадал.

Фото : ТАСС/Спринчак Валентин

Три журналиста оказались под обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, среди находившихся там представителей средств массовой информации, присутствовал также их корреспондент.

В результате ЧП пострадавших нет.

Это уже не первый случай, когда украинские военные открывают огонь по представителям прессы. Так, в результате обстрела погиб фотокорреспондент РИА Новости Андрей Стенин. Под огнем нередко оказываются жилые дома и целые кварталы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Донецке заявили о задержании диверсантов, готовящих атаку на высокопоставленных силовиков.

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